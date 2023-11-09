شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم 34 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في القصف المتواصل بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووصل 65 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب، منذ فجر اليوم الخميس، إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

قصف مستمر منذ السابع من أكتوبر

وكانت طائرات الاحتلال الحربية، قد قصفت عدة مبانٍ سكنية في مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد 65 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، منزلًا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى إلى إصابة العشرات الذين نُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان متواصل برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد 10515 مواطنًا حتى اللحظة، بينهم 4324 طفلًا و2823 سيدة و649 مسنًا، وإصابة أكثر من 26 ألفًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنًا، بينهم أكثر من 1350 طفلًا.