الخليج اليوم .. وزير الخارجية البريطاني يصل إلى السعودية لبحث جهود وقف الحرب في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان، إن وزير الخارجية جيمس كليفرلي وصل اليوم الخميس إلى السعودية لدفع الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حل للصراع في غزة.

وسيجتمع كليفرلي مع وزراء خارجية من منطقة الشرق الأوسط وسيناقش الجهود المبذولة لمنع تصعيد إقليمي أوسع للحرب، يشمل لبنان واليمن.

وأفاد البيان بأن كليفرلي سيبحث أيضا المبادرات الرامية لزيادة حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر، بما في ذلك الأدوية والوقود والمياه، وضمان توفير الأموال والإمدادات لدعم جهود الإغاثة.

ومن المقرر أن يؤكد الوزير مجددا دعم لندن لفترات هدنة من القتال لأسباب إنسانية في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات وإتاحة فرصة لإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم البريطانيون.

وقال كليفرلي "سأواصل هذا العمل الضروري في السعودية حيث سألتقي بعدد من نظرائي في المنطقة لاستكشاف كيفية تحقيق هذه الأهداف بسرعة والنظر أيضا إلى مستقبل حل دولتين دائمتين وسلميتين ومزدهرتين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".