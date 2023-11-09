الخليج اليوم .. اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض تحضيرا للقمة العربية الطارئة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يعقد وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس اجتماعا تحضيريا في الرياض للقمة العربية الطارئة المقررة السبت المقبل، لبحث سبل مواجهة التصعيد المستمر في فلسطين.

ومن المتوقع أن تطالب القمة العربية الطارئة بوقف إطلاق النار في المقام الأول، بالإضافة إلى موقف سياسي صلب لدعم الفلسطينيين.

وهذا الاجتماع هو الثاني في أقل من شهر، بعد الاجتماع الأول الذي انعقد بشكل طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في العاشر من أكتوبر الماضي، بطلب من دولة فلسطين.

ويجتمع السبت المقبل في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، قتل خلالها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، وأصيب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية.

وتجاوزت حصيلة القتلى في إسرائيل 1400 شخص، فيما أصيب أكثر من 5 آلاف.