الخليج اليوم .. 14 اتفاقية بأكثر من نصف مليون دولار يطلقها الصندوق السعودي للتنمية في دول إفريقية



الرياض - كتب موسى القحطاني - أطلق الصندوق السعودي للتنمية اليوم الخميس 14 اتفاقية في عدد من الدول الإفريقية بقيمة تتجاوز ملياري ريال (حوالي 533 ألف دولار).

وانطلق اليوم في فندق هيلتون بالعاصمة السعودية الرياض المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي بحضور نخبة من المسؤولين من المملكة ودول عربية وإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية والمنظمات الدولية.

وتهدف الفعالية لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، وتعزيز الشراكة السعودية العربية الإفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المتوقع توقيع اتفاقيات واستثمارات متنوعة وتعزيز الشراكات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البيئية بين المملكة والقارة الإفريقية وإيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين.



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وفيما يلي أبرز ملامح أنشطة المؤتمر:

- الجلسة الأولى بعنوان "الوصول إلى الطاقة بناء شراكات طاقة مستدامة" تناقش تعزيز الشراكات بيـن المملكة وإفريقيا في قطاع الطاقة لتسريع التنمية المستدامة.

- الجلسة الثانية تسلط الضوء على أهمية الجهود المشتركة بين السعودية وإفريقيا لدفع مستقبل اقتصادي مستدام وتأتي بعنوان "الاستثمار في المستقبل".

- الجلسة الثالثة بعنوان "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم"، وتقدم منظورا شاملا للمشهد الزراعي وإمكانياته وتحدياته والأمـن الغذائي فـي المملكـة وإفريقيا.

- يناقش المؤتمر أهمية المعرفة والمهارات والقدرات لدى الشباب في النمو الاقتصادي وأثرها على زيادة الإنتاجية وارتفاع مستوى الدخل، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي تأتي بعنوان "رأس المال البشري - مفتاح النمو الاقتصادي".

- يناقش المؤتمر قطاع التعدين وتحدياته وفرص التعاون والنمو بين المملكة والقارة الإفريقية خلال الجلسة الخامسة التي تأتي بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة".

- الجلسة السادسة تنعقد بعنوان "إعادة تصور السياحة.. وجهات جديدة تثري خارطة السياحة العالمية"، وتبحث تعزيز التعاون في قطاع السـياحة بين المملكة وإفريقيا، مـع استعراض مبـادرات السياحة فيهما والتحديات التي تواجهها.

- الجلسة السابعة التي تأتي بعنوان "خارطة الطريق للتعاون في مجال التنمية المستدامة" وتسلط الضوء على الـدور المحوري لمؤسسات وبنوك وصناديق التنمية السعودية والعربية فـي رسم مستقبل إفريقيا المستدام والمزدهر.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)