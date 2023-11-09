الجيش الإسرائيلي يمهل سكان شمالي غزة 6 ساعات للنزوح إلى الجنوب

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، كما في الأيام السابقة، سيسمح جيش الدفاع الإسرائيلي مرة أخرى بالسفر على طريق صلاح الدين من الساعة 10:00 إلى الساعة 16:00... من أجل سلامتك، استغل هذا الوقت للسفر إلى الجنوب".

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن السكان الفلسطينيين يستجيبون لدعوات الإجلاء على نطاق واسع.

وبحسب تقريره فإن نحو 50 ألفاً من سكان شمال قطاع غزة توجهوا إلى الجنوب.

وأضاف أدرعي: "لذلك قمنا بتمديد ساعات عمل الممر الآمن من شارع صلاح الدين إلى الجنوب".