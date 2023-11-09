تقارير: اشتباكات بين القوات الأمريكية والجيش السوري في دير الزور

دبي - محمود عبدالرازق - بحسب ما نشر موقع "الميادين"، فإن اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من مواقعه غرب الفرات.

وأعلنت القوات الأمريكية أنها وجّهت ضربة جوية على مدينة دير الزور شرقي سوريا، ردا على سلسلة من الهجمات، التي استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

6 نوفمبر, 20:23 GMT

وبحسب ما نشر موقع "الميادين"، نقلا عن مصدر، اليوم الخميس، فقد تعرضت الجهة الشرقية من مدينة دير الزور شرقي سوريا، لقصف جوي بأربعة صواريخ.

وأوضحت المصادر أن العدوان استهدف أطراف مدينة دير الزور من اتجاه شارع بورسعيد وحرابيش، مشيرة إلى أن الصواريخ استهدفت مخبزًا ومستودعات فارغة.

وسارع البنتاغون إلى إعلان مسؤوليته عن العدوان، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات بتوجيه من الرئيس جو بايدن، بزعم أنها استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة يستخدمها فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.