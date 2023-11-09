شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: تسليم قافلة إمدادات "الصحة العالمية" الطبية إلى مجمع الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "الأونروا" أنها قامت بتيسير تسليم الإمدادات الطبية الطارئة والأدوية التي تحتاجها منظمة الصحة العالمية إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وقالت "الأونروا" ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك صدر عنهما، إنه تم تسليم الامدادات الطبية رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها موظفوها وشركاءها في مجال الصحة، بسبب القصف المستمر في غزة، مبينة أن هذه المرة الثانية فقط التي يتم فيها تسليم الإمدادات المنقذة للحياة إلى المستشفى منذ تصعيد العدوان وبدء الحصار الشامل على غزة، حيث سلمت منظمة الصحة العالمية في 24 أكتوبر، الإمدادات الطبية إلى المستشفى وسط حالة من انعدام الأمن الشديد.

وأوضحت أن الكميات التي تم تسليمها لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة، وبينت أن الأوضاع الطبية في مستشفى الشفاء، الذي يعتبر أكبر مستشفى في قطاع غزة وأحد أقدم المؤسسات الصحية الفلسطينية، كارثية.

وجددت الأونروا ومنظمة الصحة العالمية نداءهما العاجل من أجل إيصال الوقود إلى الوكالات الإنسانية في قطاع غزة وبدون الوقود، لن تتمكن المستشفيات والمرافق الأساسية الأخرى مثل محطات تحلية المياه والمخابز من العمل، ومن المؤكد أن المزيد من الناس سيموتون نتيجة لذلك.