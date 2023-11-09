شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى كولومبى لـ"أ ش أ": الحروب لا تنتهى بالقوة ومصر دورها محورى فى حل الأزمة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار السياسى لسفارة كولومبيا فى القاهرة إليخاندرو بوتيرو لوندونيو، أن مصر تلعب دورا محوريا وأساسيا فى إرساء الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية فى وضع حد للمعاناة الإنسانية فى قطاع غزة.

وشدد لوندونيو في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، على ضرورة التدخل العاجل لإنهاء الحرب الدائرة بين الجانبين ، قائلا:"إن الحروب لا تنتهي بالقوة والتدخلات العسكرية بل بالطرق السلمية والدبلوماسية وفي مثل هذا التوقيت الحرج تكون الدبلوماسية والحلول السلمية هي الحل الأساسي والفعال للخروج من تلك الأزمات والأوضاع الإنسانية الصعبة ويجب أن نتعاون جميعا ونعمل بقوة من أجل إيجاد الحلول ومساعدة البشر وتقديم المساعدات الإنسانية ". وأشاد الدبلوماسي الكولومبي بقمة "القاهرة للسلام"، التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعقدت يوم 21 أكتوبر الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور زعماء وقادة دول العالم ؛ لمناقشة الوضع المتأزم في غزة وسبل وقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد المستشار السياسي لسفارة كولومبيا بالقاهرة عمق وقوة العلاقات بين بلاده ومصر .. قائلا:"إن مصر تعد شريكا أساسيا لبلادنا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من الجوانب"، ومشيرا إلى تنوع جوانب التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين. وحول الترابط الفكري والحضاري بين مصر وكولومبيا..أفاد لوندونيو بأن هناك تلاقيا وحوارا حضاريا مثمرا بين الجانبين وقواسم مشتركة والعديد من أوجه التشابه والتقارب بين البلدين، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه الثقافة في تعزيز التقارب والالتقاء بين الشعوب ذات الخلفيات المتعددة ، فالحوار الحضاري يتحقق من خلال الفنون والآداب والفكر والثقافة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز