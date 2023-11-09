شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل جراء اقتحام إسرائيلى لمدينة "جنين" ومخيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها اليوم الخميس، مدينة "جنين" ومخيمها.

وأفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية باستشهاد خمسة أشخاص جراء اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة الواقعة شمال الضفة الغربية ومخيمها، ترافقها جرافة عسكرية، كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المُطلة على المخيم، وقامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت في المدينة، وأسفرت عن استشهاد خمسة على الأقل وإصابة آخرين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى "الشهيد خليل سليمان" الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك سيارات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.