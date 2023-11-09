شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: نعمل على إيصال المساعدات للمدنيين وإعادة النازحين فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مكافحة الإرهاب الروسية فى سوريا، تواصل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين وإعادة النازحين إلى البلدات المحررة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، إن "الجيش الروسى يساعد فى ضمان الأمن والقضاء على الإرهابيين ومراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار فى عدد من المناطق السورية".

وأضافت أن "الفرق الطبية العسكرية المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية تواصل تقديم المساعدة الطبية والعلاج للمرضى".

يذكر أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا يقدم المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في سوريا، وينظم عودة اللاجئين إلى المدن والبلدات السورية المحررة من الإرهابيين.

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف العمل على ضمان الأمن ووقف إطلاق النار في سوريا.

وقال يفكوروف - في كلمة ألقاها بقاعدة حميميم السورية ، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إن العسكريين الروس في سوريا يواصلون مكافحة الإرهاب والقضاء على الزمر المسلحة، ويؤدون مهام الردع الاستراتيجي في سوريا برا وبحرا وجوا .

وأشاد بأداء القوات الروسية في سوريا، وأكد أنهم مثال يحتذى في خدمة الوطن وتنفيذ المهام التي كلفهم بها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وقد منح نائب وزير الدفاع الروسي مجموعة القوات الروسية بقاعدة حميميم في سوريا وسام "سوفوروف".

وفي شأن آخر قال حاكم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا رومان ستاروفويت، إن مسيرة أوكرانية ألقت ثلاث قنابل عنقودية على مصنع للزبدة في المقاطعة أدت إلى أضرار مادية.

وأضاف ستاروفويت، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أن طائرة بدون طيار أوكرانية هاجمت مصنعًا محليًا وأسقطت ثلاث قنابل عنقودية عليه، فيما لم تقع إصابات بين العاملين، واقتصرت الأضرار على مخازن المصنع، مشيرا إلى أن إحدى القنابل لم تنفجر، وتم استدعاء خبراء المتفجرات لإبطالها.

وفي شأن آخر قالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن الاستعدادات جارية في مطار "فوستوتشني" لإطلاق عدد من صواريخ الفضاء الجديدة.

وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أن "مطار فوستوتشني الفضائي استقبل قطار محمل بأجزاء من صاروخين فضائيين نوع Soyuz-2، وسيبدأ المختصون قريبا بتفريغ القطار ونقل أجزاء الصواريخ إلى المستودعات، وسيباشرون بتجميع الأجزاء وإجراء الاختبارات عليها استعدادا لعمليات الإطلاق".

وأضاف البيان أن :"أجزاء الصاروخين ستوضع بداية في أماكن تخزين خاصة، ومن ثم ستنقل لأماكن التجميع والاختبار".

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الخبراء في مطار "فوستوتشني" الفضائي يستعدون لإجراء اختبارات على نموذج لصواريخ "Angara-A5" الفضائية الجديدة، والعمل جار هناك على تحضير المنصة المخصصة للاختبارات.

يشار إلى أن "فوستوتشني" هو مطار مخصص لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وتسعى روسيا باستمرار لتوسيع وتحسين منشآت هذا المطار ليكون قادرا على إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ ومركبات الفضاء.

وفي أوكرانيا أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الخميس، إصابة شخصين، جراء قصف القوات الروسية للمنطقة 85 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن روسيا قصفت خيرسون بـ529 قذيفة، مما أسفر عن إصابة شخصين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت الليلة الماضية من إسقاط صاروخ روسي.

وذكر ليساك في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):"دمر مدافعون من القيادة الجوية الشرقية أمس صاروخا معاديا في المنطقة ،وأسقطوه فوق منطقة دنيبرو".

وأضاف المسئول الأوكراني أن القصف على منطقة نيكوبول لم يتوقف ، وأن الجيش الروسي استهدف مارهانتس بالمدفعية الثقيلة ، ولكن لحسن الحظ لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.