شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل سياسيين فلسطينيين بارزين قبل وقفة ضد الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، ساسة فلسطينيين بارزين داخل أراضى الـ 48، اليوم الخميس، لمنعهم من المشاركة فى وقفة بمدينة "الناصرة" ضد الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن اعتقلت صباحًا السياسى البارز محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (إسرائيل).

وقالت مصادر داخل الخط الأخضر، إنه عُرف من الذين ألقي القبض عليهم حنين زعبى النائبة السابقة عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ونائب الأمين العام لحزب التجمع "يوسف طارطور" والسكرير السابق للجبهة منصور دهاشمة، وجميعهم ينتمون إلى تيار اليسار.

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