شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى خلال لقائه وزير الخارجية والتنمية البريطانى ‎جيمس كليفرلى فى الرياض اليوم الخميس، تطورات الأوضاع فى ‎غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة على غزة والكارثة الإنسانية والدمار الذي تسببه، وضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز