الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لـ"حماس"

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وتابع البيان أن "مغصيب كان مسؤولا عن توجيه وتنفيذ العديد من العمليات، من بينها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات موجهة نحو المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".
في السياق ذاته، قصفت قوات البحرية الإسرائيلية، مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحركة "حماس"، تستخدم لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي، في قطاع غزة، كجزء من المساعدة للقوات البرية.
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن طائرات سلاح الجو في قواته، قصفت مئات الأهداف داخل قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، أنه خاض اشتباكات دامت، لمدة 10 ساعات، مع مقاتلين ينتمون لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى جانب معركة أخرى وقعت "وجهًا لوجه" مع جنود إسرائيليين، حسبما نقلت قناة "الشرق".
ووفقًا للبيان الإسرائيلي، "جرت المعركة في معقل عسكري تابع لحركة حماس غربي جباليا شمالي القطاع"، وأشار الجيش إلى أن قوات لواء "ناحال" تمكنت من السيطرة على الموقع وقضت على المقاتلين الفلسطينيين، وضبطت موادا عملياتية مهمة وكشفت عن شبكة من الأنفاق تؤدي إلى منطقة جغرافية واسعة.