شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول طائرة سعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت طائرة الإغاثة السعودية الموجهة للشعب الفلسيطيني إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

تحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تشمل: مواد إغاثية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنًا.

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.