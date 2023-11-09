شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوزبكستان: الحرب الإسرائيلية الفلسطينية تهديد خطير للسلام والأمن العالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف، عن قلقه من أن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية فى الشرق الأوسط، تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين ومصدرًا كبيرًا للقلق لنا جميعا، كما أعرب عن آسفه من أن السكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمسنين، هم الذين يعانون أكثر من غيرهم ويصبحون ضحايا لهذه الصراعات العنيفة.

جاء ذلك في كلمة ميرضائيف التى ألقاها فى القمة السادسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادى وزعتها سفارة أوزبكستان بالقاهرة، اليوم الخميس.

وأكد أن خطر انتشار الحرب في جميع أنحاء المنطقة أصبح حقيقيا بشكل متزايد ولا ينبغي السماح للصراع بالتصعيد إلى حرب واسعة النطاق، مطالبا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية معقولة.

كما أكد موقف أوزبكستان الثابت بشأن حق الشعب الفلسطينى في أن تكون له دولته الخاصة.