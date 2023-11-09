وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما نقله مراسل "الخليج 365"، كان في مقدمة مستقبلي الطائرة نائب السفير السعودي لدى مصر، عبد الرحمن بن سالم الدهاس، والقنصل العام السعودي في السويس خالد بن عالي الشمراني.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا لدعم المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدا للدور الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

© Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technologyوصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر © Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technology

يذكر أن مطار العريش الدولي كان قد استقبل، مساء الأحد الماضي، 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه إلى غزه، قادمة من دولتي روسيا والكويت ومن منظمة اليونيسيف الأممية.

وأفاد مصدر في شمال سيناء لـ"الخليج 365"، بوصول 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانيه وطبيه وغذائية إلى مطار العريش الدولي، مساء اليوم الأحد.

© Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technologyوصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة غزة إلى مطار العريش في مصر © Photo / Saudi Ministry of Communications and Information Technology

وأضاف المصدر أن الطائرات الثلاث هي، الأولى من دولة الكويت في إطار الجسر الجوي الكويتي الذي يصل إلى العريش يوميا، والطائرة الثانية هي رابع طائرة روسية، والثالثة كانت من منظمة اليونيسيف وحملت على متنها كمية من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية.

يذكر أن مصر كانت قد دعت، الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".