الجهاد الإسلامي: الاعتداءات على الضفة وجنين تؤكد إفلاس العدو وسعيه إلى التغطية على فشله

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان لها، إن "الاعتداءات الهمجيه والوحشيه على مدن وقرى الضفه وعلى جنين ومخيمها، يؤكد إفلاس العدو وسعيه الدائم إلى القتل والإرهاب لتغطية على فشله في تحقيق أي مكسب على الأرض في قطاع غزة سوى التدمير والقتل".
وأضاف أن "هذا العدو الصهيوني المجرم يسعى في كل يوم لقتلنا وتهجيرنا وتشريدنا من مدننا وقرانا في سياق تطبيق مشروع مبرمج ضد شعبنا"، حسب وصف البيان.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أغار في وقت سابق من اليوم على مواقع وأهداف في مدينة جنين بالضفة الغربية، وتبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.
يأتي هذا في وقت أوضح فيه مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الوضع في جنين شديد الخطورة وأعداد الشهداء في ارتفاع مستمر".
2 نوفمبر, 23:02 GMT
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه السياسة الممنهجة بدأت بالفعل قبل أكثر من 75 عاماً لمحو الوجود الفلسطيني بمعناه الديموغرافي والسياسي"، مؤكدة أن الهجوم على غزة يتزامن مع تهجير صامت في الضفة الغربية.
30 أكتوبر, 08:06 GMT
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.