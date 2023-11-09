شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 40 صحفيًا فلسطينيًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها استشهاد 40 صحفيًا فلسطينيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر لليوم الـ34 على التوالي.

وأفادت النقابة أن 200 من عائلات الصحفيين استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي، التي استهدفت 70 منزلًا لتلك العائلات في مختلف مناطق قطاع غزة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 صحفيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن القصف الإسرائيلي دمر 62 مؤسسة إعلامية وصحفية، وأكدت أن شهر أكتوبر الأسوأ في تاريخ الصحافة العالمية، داعية كل الأطراف الدولية لتوفير الحماية للصحفيين.