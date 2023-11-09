شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إجلاء 50 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم، أن 50 ألف شخص إضافي أُجلوا من شمال قطاع غزة إلى الجنوب، عبر الممر الإنساني.

أوضاع إنسانية صعبة في غزة

وأوضح مكتب الأمم المتحدة، أن مئات الآلاف من الأشخاص المتبقين شمال وادي غزة، يواجهون وضعًا إنسانيًا صعبًا، ويكافحون من أجل تأمين الحد الأدنى من الغذاء والمياه للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت أن بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات، أغلق مستشفى القدس خدماته الرئيسية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأشار المكتب إلى أن مدرسة تابعة للأونروا قد تعرضت للقصف في مدينة غزة، وتُؤوي الآلاف من النازحين؛ مما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين.

الجدير بالذكر أن عدد القتلى قد بلغ منذ بدء الأعمال العدائية في قطاع غزة إلى 10,569 شخصًا، 67% منهم من النساء والأطفال.