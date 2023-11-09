وصفها مركز إسرائيلي بـ"الأمر المقلق".. ارتفاع عدد المظاهرات المناهضة لإسرائيل حول العالم بشأن غزة

دبي - محمود عبدالرازق - نشر مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، تقريرا أظهر من خلاله ارتفاعا في عدد المظاهرات ضد إسرائيل، مقارنة بانخفاض عدد المظاهرات المؤيدة لها حول العالم.

وأحصى المركز عدد المظاهرات التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما يزيد عن 3891 مظاهرة حول العالم، ما بين مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل في نحو 92 دولة حول العالم.

وأكد المركز في تقريره المطول أن عدد المظاهرات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني تزيد عن 95 % بعدما كانت خلال الأسبوع الأول من الحرب على قطاع غزة بنحو 69 %.

وبين المركز الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، أن عدد المظاهرات المؤيدة لإسرائيل تقلص من 31 % إلى 5 % فقط خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى انتشار المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نحو 88 دولة حول العالم، معظمها في الدول العربية، وأكثرها كانت في اليمن التي شهدت 486 مظاهرة.

في حين شهدت تركيا نحو 355 مظاهرة وإيران 275 مظاهرة، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية 402 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وذلك مقارنة بمظاهرات مؤيدة لإسرائيل في 45 دولة فقط، وانتشرت في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا.

ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

يذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين. وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم القصف حتى الآن أكثر من 4 آلاف و300 طفل، بينما يوجد 1350 طفلا في عداد المفقودين.