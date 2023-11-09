وصفها مركز إسرائيلي بـ"الأمر المقلق".. ارتفاع عدد المظاهرات المناهضة لإسرائيل حول العالم بشأن غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - نشر مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، تقريرا أظهر من خلاله ارتفاعا في عدد المظاهرات ضد إسرائيل، مقارنة بانخفاض عدد المظاهرات المؤيدة لها حول العالم.
وأكد المركز في تقريره المطول أن عدد المظاهرات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني تزيد عن 95 % بعدما كانت خلال الأسبوع الأول من الحرب على قطاع غزة بنحو 69 %.
في حين شهدت تركيا نحو 355 مظاهرة وإيران 275 مظاهرة، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية 402 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وذلك مقارنة بمظاهرات مؤيدة لإسرائيل في 45 دولة فقط، وانتشرت في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا.
يذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين. وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم القصف حتى الآن أكثر من 4 آلاف و300 طفل، بينما يوجد 1350 طفلا في عداد المفقودين.