وزير الصحة التركي: مستعدون لنقل مرضى قطاع غزة إلى تركيا للعلاج وخاصة الأطفال

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في كلمة له أمام البرلمان بالعاصمة التركية أنقرة، أنه أبلغ وزير الصحة الإسرائيلي، أن تركيا على استعداد لنقل المرضى جوا إلى تركيا بعد نقلهم برا من غزة إلى مصر، وخاصة الأطفال، على أن يتم البدء أولا بإسعاف الأطفال ومرضى السرطان"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف قوجه كذلك، أن وزارة الصحة التركية تواصل التنسيق مع نظيرتها المصرية منذ اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي على غزة، من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمحتاجين، بما في ذلك إنشاء مستشفى ميداني.

وتابع: أن تلك المساعي لم تكن مثمرة، ما دفعه للتواصل مع وزير الصحة الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء؟

7 نوفمبر, 09:12 GMT

وأردف موضحا: "أبلغته بوضوح كوني طبيبا ووزيرا للصحة رفض كافة أشكال العنف، واتفقنا على أنه لا مبرر لعدم استمرار الرعاية الصحية للمرضى".

وواصل: "أبلغت الوزير الإسرائيلي أن مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية أصبح خارج الخدمة في الوقت الحالي، ويعد الاختصاصي الوحيد في غزة لعلاج أمراض السرطان".

5 نوفمبر, 12:07 GMT

كما أشار وزير الصحة التركي، فجر الدين قوجة، أنه ذكّرت نظيره الإسرائيلي، "بمسؤولياتنا في مواصلة معالجة الأطفال الأبرياء، والذي بدوره أفاد بأنه محق".

ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.