وزير الصحة التركي: مستعدون لنقل مرضى قطاع غزة إلى تركيا للعلاج وخاصة الأطفال

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وأضاف قوجه كذلك، أن وزارة الصحة التركية تواصل التنسيق مع نظيرتها المصرية منذ اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي على غزة، من أجل تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمحتاجين، بما في ذلك إنشاء مستشفى ميداني.
وتابع: أن تلك المساعي لم تكن مثمرة، ما دفعه للتواصل مع وزير الصحة الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء؟
7 نوفمبر, 09:12 GMT
وأردف موضحا: "أبلغته بوضوح كوني طبيبا ووزيرا للصحة رفض كافة أشكال العنف، واتفقنا على أنه لا مبرر لعدم استمرار الرعاية الصحية للمرضى".
وواصل: "أبلغت الوزير الإسرائيلي أن مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية أصبح خارج الخدمة في الوقت الحالي، ويعد الاختصاصي الوحيد في غزة لعلاج أمراض السرطان".
5 نوفمبر, 12:07 GMT
كما أشار وزير الصحة التركي، فجر الدين قوجة، أنه ذكّرت نظيره الإسرائيلي، "بمسؤولياتنا في مواصلة معالجة الأطفال الأبرياء، والذي بدوره أفاد بأنه محق".
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.