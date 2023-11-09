الخليج اليوم .. وزير الداخلية السعودي: ما تمر به المنطقة والعالم يؤكد الحاجة لتوحيد جهود دول مجلس التعاون

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأربعاء، في سلطنة عمان، اجتماعهم الأربعين برئاسة حمود البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز وزير الداخلية خلال الكلمة التي ألقاها أن ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات زادت من موجات العنف والتطرف وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود،

وأضاف أن هذا يؤكد الحاجة لوحدة المجلس وتعزيز العمل الجماعي، ورفع مستوى التعاون الأمني بما يحقق توجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويرسخ الأمن والاستقرار، ويعزز فرص النماء والازدهار.

ولفت الأمير إلى أن مكافحة آفة المخدرات، تستدعي تكثيف التعاون بين الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، لكشف الجرائم المنظمة التي ترتكبها عصابات المخدرات، وتجفيف منابعها والقضاء على مهربيها.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية