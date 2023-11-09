وزير الخارجية المصري: القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة ولد وضعا إنسانيا كارثيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الشكري: "ندعو المجتمع الدولي للعمل على الوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية من دون كهرباء أو ماء أو وقود".

وأشار إلى أن "مصر قدمت مساعدات إنسانية لغزة بلغت نحو 5400 طن رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.. ونرفض بشكل قاطع ما تنتهجه بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.