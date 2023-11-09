مسؤول إسرائيلي: جيش البلاد مستعد للتحرك على جانبي الحدود مع لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف غانتس، "نحن مصممون على الدفاع عن حدودنا الشمالية مع لبنان، وإذا لزم الأمر لن نسمح لـ"حزب الله" بتهديد مستوطناتنا الآن أو في المستقبل، وإذا ارتكب "زعيم الحزب حسن نصر الله" خطأ، فستكون هناك عواقب".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، مقتل عنصر جديد من قواته على الحدود الإسرائيلية، وقال الإعلام الحربي، إن "المقاومة تزف الشهيد المجاهد ريان يوسف درويش "أبو علي" من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وأعلن الحزب استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير الإسرائيليين بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة، كما أسقط الحزب طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".