شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترفع قيمة مساعداتها للشعب الفلسطيني إلى 100 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الإنساني بخصوص غزة الذي عُقد في باريس، عن زيادة مساعدات بلاده للشعب الفلسطيني إلى 100 مليون يورو.

وحث ماكرون على تعزيز مساهماتها المالية لدعم الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة.

مساعدات فرنسا للشعب الفلسطيني

ولفت إلى التقديرات التي أصدرتها الأمم المتحدة، والتي تؤكد حاجة سكان غزة والضفة الغربية لمبلغ 1.2 مليار دولار.

وأشاد الرئيس الفرنسي بالجهود الدولية المختلفة، والتي تشمل المساعدات الأردنية عبر إنزال معدات صحية في غزة، والمستشفى الميداني الذي أقامته الإمارات، بالإضافة إلى اقتراح الرئيس القبرصي لإقامة ممر بحري.

مساعدات فرنسية لغزة

وقبل ثلاثة أيام أعلنت فرنسا وصول 54 طنًا من المساعدات الفرنسية الموجهة لقطاع غزة، إلى مصر في مطلع هذا الأسبوع، على متن 3 طائرات، وقال مسؤولون فرنسيون إن فرنسا لديها 3 سفن تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط ​​جاهزة للتعامل مع مستجدات الوضع.

جاءت ذلك في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى الدوحة، إلى "هدنة إنسانية فورية"، وحذرت من السماح بانتشار الصراع في المنطقة.