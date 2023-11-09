شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا اقتحام مخيم جنين من قبل قوات الاحتلال إلى 10 شهداء و13 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، إضافة إلى 13 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، عن استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عاما)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد ايسر العامر.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد 9 مواطنين آخرين، لم تعرف هوياتهم بعد، عدد منهم متأثرا بجروحه الحرجة، بعد أن استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وقال مراسل "وفا" إن مواجهات عنيفة اندلعت فى المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 13 آخرين على الأقل، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.