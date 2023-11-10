شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجى أمريكى: الوضع الإنسانية فى غزة أولوية ثانية لواشنطن بعد أمن إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كالفين دارك، الخبير الاستراتيجي الأمريكي، إن العمل على إقرار هدنة في غزة يظهر أن الولايات المتحدة وكثيرين حول العالم يدركون أن الوضع الإنساني هناك أصبح أزمة كبيرة.

وأضاف دارك، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الولايات المتحدة تحاول إظهار أنها تقوم بعمل اتفاقات مع إسرائيل لحل الأزمة الإنسانية وهذا ما قد استطاعت واشنطن اقناع إسرائيل به، ولكن من الناحية العملية، فإن هدنة الأربع ساعات أصبحت رسمية أكثر، ولا أعلم ماهية الخطوات القادمة لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتابع الخبير الاستراتيجي الأمريكي: "عندما يتعلق الأمر بالسياسة الأمريكية وما تفعله من أجل إسرائيل، فإن أولويتها هو أن تستطيع إسرائيل الدفاع عن نفسها، والأولوية الثانية بالنسبة إليها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وما يحاول بلينكن توضيحه هو أن إسرائيل أثناء محاولاتها للتقدم يجب أن تضع في ذهنها الأزمة الإنسانية في غزة، ولا أصدق إمكانية حدوث شيء جاد فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية لأن الأولوية الأولى لإسرائيل هي الدفاع عن نفسها".