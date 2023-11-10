شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة على وشك الخروج عن الخدمة إثر نفاد الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن جيش الاحتلال ارتكب 20 مجزرة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن المستشفيات في قطاع غزة على وشك الخروج عن الخدمة إثر نفاد الوقود.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال استهدف المنظومة الصحية بقطاع غزة وضيق الخناق على المستشفيات.