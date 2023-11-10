مسؤول فلسطيني لـ "الخليج 365": عدم إقرار الهدنة بغزة يؤكد رغبة إسرائيل في مواصلة حرب الإبادة

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وأكد أبو يوسف أن التخبط يحيط بكل ما له علاقة بحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يمعن الاحتلال بدعم أمريكي في المزيد من شلال الدم الفلسطيني، والمزيد من التدمير والجريمة والمجازر التي يقوم بها حتى في محافظات الضفة والقدس، وهو ما يندرج في إطار الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة وقف حرب الإبادة وشلال الدم الفلسطيني، وإلزام كل ما له علاقة بالمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف هذه المجزرة، وإيجاد ممرات آمنة لإدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية، خاصة في ظل التهجير القسري لأكثر من مليون و200 ألف شخص من الشمال إلى الجنوب، ووضعهم في الشوارع والمدارس.
وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن أي حديث عن إدارات مختلفة لقطاع غزة هو ضرب للمشروع الوطني الفلسطيني، ومشروع الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا على مواصلة الشعب الفلسطيني للنضال حتى تحقيق حقوقه في الحرية والاستقلال.
وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "أي وقف للقتال، وكيفية عمله للأغراض الإنسانية سيحتاج إلى التنسيق مع الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بمسألة التوقيت والمكان".
ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.