شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يؤكد إسقاط الحوثيين مسيرة أمريكية فوق البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، سابرينا سينج، أن الحوثيين أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية من من طراز "إم كيو-9".. مبينة أن حطام المسيرة الأمريكية سقط فى البحر الأحمر، ذكرت ذلك قناة "الحرة الأمريكية".

يأتى هذا فى وقت أعلن فيه الحوثيون، مسؤوليتهم عن إسقاط الطائرة، فى وقت سابق الأربعاء، وقالوا إن الطائرة كانت تقوم "بأعمال عدائية و رصد وتجسس" فى إطار الدعم الأمريكى لإسرائيل فى حربها بغزة .