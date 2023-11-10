شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يبحث تطورات الحدود الجنوبية مع 3 سفراء وقائد اليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش اللبنانى، العماد جوزاف عون، الأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية مع سفراء الدنمارك والنرويج والسويد، وذلك خلال لقاء بمقر قيادة الجيش في اليرزة.

كما التقى العماد عون قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اللواء أرولد لاثارو، وبحثا التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب. كما استقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP في لبنان ميلانى هوينستين وتم بحث الأوضاع العامّة في البلاد.

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