شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: الحصار أصبح مهلكًا لسكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأغذية العالمي أن سكان قطاع غزة يفتقرون لما يكفي من الغذاء، ويواجهون سوء التغذية بعد شهر من حصار مهلك يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني.

ولم يدخل إلى غزة إلا النذر اليسير من المساعدات الإنسانية منذ بدأ الاحتلال قصف القطاع المكتظ بالسكان، وقال مسؤولون من الأمم المتحدة إن الإمدادات التي تدخل غزة لا تلبي بحال من الاحوال الاحتياجات الإنسانية للسكان.

انعدام الأمن الغذائي

وقالت كيونج نان بارك مدير الطوارئ في البرنامج التابع للأمم المتحدة: "قبل السابع من أكتوبر، كان 33% من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي، يمكننا القول إن 100% يعانون انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة".

وأضافت، أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 112 مليون دولار ليتمكن من الوصول إلى 1.1 مليون شخص في غزة في التسعين يومًا المقبلة، وأنهم يواجهون خطر سوء التغذية.

وأردفت أنه بالإضافة إلى التمويل، يحتاج البرنامج أيضًا إلى دخول منتظم وآمن إلى غزة، حتى يتمكن من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

أقل من 19%

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه منذ إعادة فتح معبر رفح أمام الإمدادات الإنسانية في 21 أكتوبر، انخفض المتوسط ​​اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة إلى أقل من 19% مما كان عليه قبل الصراع.

وأضافت كيونج نان: "ندخل الآن ما بين 40 إلى 50 شاحنة، بالنسبة للمساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي فحسب، سنحتاج إلى 100 شاحنة يوميًا حتى نتمكن من تقديم غذاء مجدٍ لسكان غزة".

وأشارت إلى أن موظفي البرنامج أنفسهم في غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن البرنامج كان يعمل مع أكثر من 23 مخبزًا في المنطقة المكتظة بالسكان، لكن لم يبق منها إلا مخبز واحد فقط ما زال يعمل، وذلك بسبب نقص الوقود والإمدادات.

ومضت تقول: "هناك قصص عن أشخاص يذهبون إلى هناك، ويظلون في الطابور 10 أيام ثم يغادرون خالي الوفاض، إنه لأمر خطير جدًا".