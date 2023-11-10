شكرا لقرائتكم خبر عن مخيم جنين.. إجلاء 4000 طالب كانوا محتجزين في مدارسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت السلطات الفلسطينية في إجلاء 3500 من طلبة المدارس و500 من طلبة رياض الأطفال، كانوا محتجزين بمدارسهم في مخيم جنين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن القائم بأعمال محافظ جنين كمال أبو الرب قوله، إن المحافظة وفرت 6 حافلات لنقل الطلبة من 5 مدارس، احتجزوا داخلها مع مدرسيهم منذ الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين.

وأضاف، أن الحافلات توجهت على الفور لنقل الطلبة لمنطقة الملعب البلدي في الحارة الشرقية من مدينة جنين، وهي المنطقة الاكثر أمانًا حاليًا، لحين انسحاب الاحتلال من المدينة، وتمكنهم من العودة لمنازلهم في المخيم المحاصر.

وأوضح أنه جرى إخلاء طلبة روضة أطفال، وإيصالهم إلى مستشفى جنين الحكومي للاطمئنان على وضعهم الصحي وتهدئتهم نفسيًا.

حافلات لإجلاء الطلبة

وأعلن الارتباط الفلسطيني في محافظة جنين، لأهالي الطلبة، أنه جرى إرسال حافلات لإجلاء أبنائهم من المدارس، تمهيدًا لعودتهم لمنازلهم، لحين انسحاب جيش الاحتلال من المدينة.

كانت مديرة التربية في جنين سلام الطاهر قالت إن 3500 من طلبة المدارس و500 من طلبة رياض الأطفال كانوا محتجزين بمدارسهم في المخيم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الخميس.