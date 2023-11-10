شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن عن الهدنة الإنسانية فى غزة: خطوة بالاتجاه الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن فترات الهدنة التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي تمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف بايدن أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من المناطق التي تشهد قتالا في غزة، حسبما نقلت "رويترز".

كما قال بايدن إن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها، ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي، على حد تعبيره.