ماكرون يستقبل المنفي في قصر الإليزيه لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الوسط"، اليوم الجمعة، عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن ماكرون استقبل محمد المنفي، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن اللقاء.

18 أكتوبر, 00:08 GMT

وكانت فرنسا قد عقدت مؤتمرا لمناقشة الوضع في قطاع غزة، من أجل العمل على تنسيق توصيل المساعدات الإنسانية ومدى مساعدة المصابين في القطاع، بمشاركة نحو 80 دولة ومنظمة دولية.

وفي سياق متصل، دعت فرنسا، الثلاثاء الماضي، إلى هدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، للصحفيين، بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "نظرًا لجدية الوضع الإنساني وحجم احتياجات سكان غزة، تدعو فرنسا إلى هدنة إنسانية فورية. يجب أن يكون هذا الوقف مستدامًا ومستمرًا".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.