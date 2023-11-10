تنطلق إلى مصر.. "إيل-76" روسية محملة بـ25 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية المنشور على "تلغرام": "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إرسال 25 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة".

وتابع البيان: "أقلعت طائرة من طراز إيل-76 (إليوشن) تابعة للوزارة من مطار كازان، وسيتم تسليم شحنة المساعدات الإنسانية في جمهورية مصر العربية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، وهم بدورهم سيقومون بنقلها إلى سكان قطاع غزة".

وأوضحت الوزارة أن قرار إرسال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة جاء بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبتكليف من وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف.

تشمل المساعدات الإنسانية الروسية مواد غذائية ومنتجات النظافة الشخصية والألبسة، ووسائل تدفئة متنقلة وبطانيات.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

في المقابل ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وشنت قصفا مكثفا على القطاع دمرت خلاله نصف مباني القطاع تقريبا.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، كما أثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وبعض دول العالم، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.