شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية غزة: أضرار البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان تبلغ مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بلدية غزة، أن الأضرار في البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو مليار دولار، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، باستهداف الاحتلال محيطي مستشفى النصر والرنتيسي في غزة وانتشار دبابات الاحتلال أمام مستشفى النصر والرنتيسي، وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، بسقوط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.