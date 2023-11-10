اخبار الخليج

بمشاركة مصرية..انعقاد القمة السعودية الأفريقية بالرياض اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصرية..انعقاد القمة الأفريقية بالرياض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة، أعمال القمة السعودية الأفريقية المقرر عقدها بالرياض تحت عنوان "شراكة مثمرة" بمشاركة قادة وزعماء أفريقيا، وفد مصرى رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية سامح شكرى.

تبحث القمة، سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وقد سبق القمة، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي ، الذى عقد بالأمس، بحضور عدد من الوزراء الأفارقة ونخبة من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر؛ لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة. وفق صحيفة"سبق".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا