ردا على إطلاق صواريخ باليستية على إيلات.. قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال قادة "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن قائد سلاح البر الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط غاي تسور، أنه من الأفضل معالجة (اغتيال) قادة وزعماء جماعة "أنصار الله" اليمنية وتوجيه أقوى الضربات إليهم، باعتبارها أفضل الحلول لمعالجة إطلاق (الحوثيين) صواريخ باليستية من اليمن باتجاه مدينة إيلات الإسرائيلية.

وجاءت دعوة الجنرال الإسرائيلي السابق ردًا على سؤال في الإذاعة، يتعلق بكيفية الرد الإسرائيلي على إطلاق الجماعة اليمنية صواريخ باليستية على مدن وبلدات إسرائيلية، لأكثر من مرة، ردًا على الحرب المستمرة ضد قطاع غزة.

أمس, 19:05 GMT

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، أمس الخميس، إطلاق صواريخ باليستية تجاه مدينة إيلات الإسرائيلية على البحر الأحمر، مؤكدة أنها أصابت أهدافها، وهو ما جاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، عبرحسابه على منصة "إكس".

وقال سريع: "أطلقت قواتُنا المسلحة بعون الله تعالى دفعة من الصواريخِ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي جنوبي الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات)".

وشدد المتحدث العسكري أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نُصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة".

وأمس الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إيلات على بعد ما يزيد عن 100 كيلو متر من الأراضي الإسرائيلية، بواسطة المنظومة الدفاعية "حيتس".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، تعليقا علي دوي صافرات الإنذار في إيلات: "صاروخ حيتس تابع لنا اعترض صاروخ أرض-أرض أطلق في اتجاهنا"، مضيفا: "اعترضنا الصاروخ الذي أطلق على إيلات على بعد أكثر من 100 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح هاغاري أن إطلاق صافرات الإنذار في إيلات رغم إسقاط الصاروخ على هذه المسافة البعيدة "هو فقط من أجل الاحتياط".

وسقطت طائرة مسيرة في إيلات، أمس الخميس، بعد إصابتها مبنى مدنيا، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هناك تقديرات تفيد بأن الانفجار الذي وقع في مدينة إيلات، في وقت سابق من اليوم، ناجم عن سقوط طائرة مسيرة انطلقت من اليمن، خاصة في ظل تصاعد دخان كبير في الهواء.

وبحسب الصحيفة: "كانت إيلات هدفاً للهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن في الأسابيع الأخيرة، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كان هذا هو الحال الآن".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.