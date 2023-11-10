شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على الفلسطينيين إلى 10.966 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10.966 شهيدًا وأكثر من 28500 جريح.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي عن العدوان، إن 10790 شهيدًا سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفًا، وفي الضفة الغربية سقط 176 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2450 جريحًا.

وأضافت أن من بين الشهداء 4412 طفلًا، 2918 سيدة، و667 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2650 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 1400 طفل.

توقف 18 مستشفى

وأشارت الوزارة إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما جرى إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف، والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

وذكرت أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليًا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، حيث يعيش نحو 690.400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصًا للأونروا.