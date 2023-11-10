روسيا تعلن تسليم 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان: "نقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر".

وأضافت: "تم بالفعل تسليم الشحنة الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، تمهيدا لإرسالها إلى سكان قطاع غزة".

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أفادت، في وقت سابق، أن طائرة من طراز (إيل- 76) أقلعت، ليل اليوم الجمعة، من مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان) إلى مصر حاملة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

وتم تنظيم المساعدة الروسية بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتعليمات وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف.

وخلال الأيام الماضية، أرسلت روسيا طائرتان تحملان 60 طنًا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية ومنتجات النظافة الشخصية، إلى مطار العريش المصري، مخصصة لسكان قطاع غزة.

5 نوفمبر, 07:08 GMT

وكانت مصر قد دعت، الشهر الماضي، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة... إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".

وأكدت أن ذلك يأتي "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".