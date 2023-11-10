وزير الصحة التركي: ننسق مع مصر وإسرائيل لتشكيل مجموعة لإخراج الجرحى من غزة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - الخليج 365. ونشر قوجة تغريدة جديدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: "في إطار الجهود الدبلوماسية لنقل المرضى من قطاع غزة، تم الاتصال مع وزارة الصحة الإسرائيلية، وإنشاء مجموعة تنسيق حول القضايا الصحية بين تركيا ومصر وإسرائيل".

ولفت وزير الصحة التركي إلى إجرائه محادثات مع وزير الصحة المصري، أمس الخميس، منوّها إلى الاتفاق حول نقل مرضى السرطان، خاصة الأطفال من مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة، إلى المشافي المصرية في مدينتي الشيخ زويد والعريش عبر معبر رفح.

سيقوم الطاقم الطبي التركي مع نظرائه المصريين، بمعالجة المرضى من غزة. ومن المخطط في المرحلة الثانية نقل المرضى، الذين تسمح حالتهم، بالطائرة إلى تركيا.

ويشار إلى أن فخر الدين قوجة، قد صرح في وقت سابق، بأن مصر وتركيا تعملان على نقل آلاف المرضى والجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، مؤكدا أن مصر سمحت لسفينتين تركيتين تحملان مستشفيات ميدانية بالدخول إلى موانئها لعلاج الجرحى في غزة.

ومر أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.