المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الوضع في غزة لا يحتمل وللفلسطينيين حق تقرير مصيرهم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تورك، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان: "الوضع الحالي في غزة لا يمكن تحمله ويجب تخفيف معاناة المدنيين".

وأضاف: "يجب إيجاد سلام لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، مبيناً أن للفلسطينيين حق بتقرير المصير.

ولفت إلى أن "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والإفلات من العقاب غير مقبول".

وتابع: "على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لوقف القتل والعنف والذل الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية يومياً من قبل مستوطنين".

وأوضح أن "ألف فلسطيني في الضفة الغربية أجبروا على إخلاء منازلهم بسبب المستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

كما أشار إلى أن "المستوطنين يمنعون المزارعين في الضفة الغربية من الوصول إلى محاصيلهم".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، إن إسرائيل لم تسمح لرئيس المفوضية فولكر تورك، بزيارة البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط التي تستغرق 5 أيام.

وأضافت شمداساني: "للأسف، لم يُسمح للمفوض السامي بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنه تمكن من التواصل مع ممثلي المجتمع المدني من هذه الأراضي".

وكان تورك قد بدأ، الاثنين الماضي، جولة تستغرق 5 أيام في الشرق الأوسط، وذلك جرّاء الحرب الدائرة في غزة، مطالبًا بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.