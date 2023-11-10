"البنتاغون" يرفع السرية عن مشاهد لقصف مقاتلات "إف-15" مستودعا في سوريا... فيديو

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وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن "طائرتين مقاتلتين أمريكيتين من طراز إف-15 قصفتا، يوم الأربعاء، بعدة قنابل منشأة لتخزين الأسلحة بالقرب من حي ميسلون في دير الزور كان من المعروف أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمها".
وبدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجّه بالتحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".
أمس, 20:21 GMT
وبالتوازي، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي: "في الفترة ما بين 17 أوكتوبر/تشرين الأول و9 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 46 مرة على الأقل، منها 24 في العراق و22 في سوريا، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ... في الـ 24 الساعة الماضية، تعرضت قواتنا لثلاث إصابات طفيفة، لكن جميع الجنود المصابين عادوا إلى الخدمة، وفي المجموع، أصيب 56 شخصًا... إصاباتهم تتراوح ما بين إصابات الدماغ الرضية أو إصابات طفيفة أخرى".
وكشفت تقارير إعلامية عن حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
"الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق".
أمس, 09:20 GMT
وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".