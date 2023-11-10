"البنتاغون" يرفع السرية عن مشاهد لقصف مقاتلات "إف-15" مستودعا في سوريا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة الأمريكية "نفذت غارة جوية على مستودع أسلحة شرقي سوريا تستخدمه الميليشيات المدعومة من إيران، ردا على العدد المتزايد من الهجمات على قواعد تضم قوات أمريكية في المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية"، بسحب الادعاءات.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن "طائرتين مقاتلتين أمريكيتين من طراز إف-15 قصفتا، يوم الأربعاء، بعدة قنابل منشأة لتخزين الأسلحة بالقرب من حي ميسلون في دير الزور كان من المعروف أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمها".

وبدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجّه بالتحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

أمس, 20:21 GMT

وبالتوازي، قالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي: "في الفترة ما بين 17 أوكتوبر/تشرين الأول و9 نوفمبر/تشرين الثاني، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 46 مرة على الأقل، منها 24 في العراق و22 في سوريا، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ... في الـ 24 الساعة الماضية، تعرضت قواتنا لثلاث إصابات طفيفة، لكن جميع الجنود المصابين عادوا إلى الخدمة، وفي المجموع، أصيب 56 شخصًا... إصاباتهم تتراوح ما بين إصابات الدماغ الرضية أو إصابات طفيفة أخرى".

وكشفت تقارير إعلامية عن حدوث اشتباكات عنيفة بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى، في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

بحسب ما نشر موقع "الميادين"، فإن اشتباكات عنيفة حدثت بين القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والجيش السوري وحلفائه من مواقعه غرب الفرات.

"الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق".

أمس, 09:20 GMT

وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها.‏

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".

وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، يوم الاثنين الماضي، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.