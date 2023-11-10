شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: صمود أهل غزة أوقف مخطط التهجير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية أن صمود أهل غزة أوقف مخطط التهجير، محذرة من تحويل الاحتلال عدوانه الشامل على غزة إلى الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال تصعد من حربها الشاملة على الفلسطينيين في غزة والضفة بما فيها القدس.

وتابع: كما صمد أهلنا في غزة وأفشلوا مخطط التهجير سيواصل أهلنا في الضفة صمودهم على أرض وطنهم ونضالهم حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أنها انتقلت في عدوانها الشامل على شعبنا الفلسطيني في غزة إلى الضفة الغربية، وقتلت وجرحت يوم الخميس العشرات، منهم 11 شهيدًا في جنين وحدها، وشهيدًا في كل من نابلس ورام الله والخليل، وبيت لحم، وقصفت المدن بالطائرات والصواريخ، بالإضافة إلى مئات الشهداء الذين يسقطون يوميًا في قطاع غزة.

قتل أكبر عدد من الفلسطينيين

وأوضح أبو ردينة، أن الاحتلال يهدف في حربه الشاملة، إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجيرهم، وتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أنه مهما ارتكبت إسرائيل من جرائم، فإن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرض وطنه ولن يرحل.

وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام حكومة الاحتلال بوقف هذا العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في كل مكان، متسائلًا عن موقف الإدارة الأمريكية في حق دولة الاحتلال، بالدفاع عن نفسها، قائلًا: هل قصف مدينة جنين ومخيمها بالصواريخ والطائرات، وقتل العشرات من أبناء شعبنا بمن فيهم الأطفال والنساء يقع في خانة الدفاع عن النفس، أم أنه عدوان غاشم وجرائم إبادة جماعية وقتل وتهجير؟