الأونروا تعلن ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 100 شخص

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال لازاريني، عبر منصة "إكس": "أكثر من 100 موظف تابعين للوكالة، أكد الزملاء مقتلهم في شهر واحد".
وأتم قائلا: "هذا دمار... إنهاء هذه المأساة يحتاج إلى وقف إطلاق النار الإنساني الآن".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت، في وقت سابق، بأنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه، ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإجلائهم".
وحذرت الوزارة الفلسطينية من أن "الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لبعض المستشفيات ويطلب إخلاءها فورًا، الأمر الذي يعرض حياة المرضى والجرحى لخطر الموت"، بحسب قول الوزارة.
ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة، على خلفية منع الجيش الإسرائيلي من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.