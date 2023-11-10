مشاهد توثق قيام "حزب الله" بتوجيه ضربة شاملة لموقع إسرائيلي دمرته بالكامل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتبين المشاهد لحظة قصف "حزب الله" اللبناني النقطة العسكرية الإسرائيلية، والتي تحتوي على كاميرات ومعدات اتصال وتصوير وتنصت، وتوثق إصابة الأهداف بشكل دقيق وتدميرها.

الجدير بالذكر، أن الجيش الإسرائيلي أعلن، يوم أمس الخميس، أن طائراته الحربية هاجمت مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "ذلك ردًا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه المستوطنات الإسرائيلية"، مضيفًا أن "طائرة من دون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من لبنان فوق منطقة جبل دوف".

أمس, 14:29 GMT

وتشهد مناطق الحدود اللبنانية تصاعدا في حدة التوتر حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.

ومرّ أكثر من شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.