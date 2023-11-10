إصابة إسرائيليين اثنين بجروح بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر على تل أبيب

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه بعد مرور 3 أيام من الهدوء في مدينة تل أبيب ومحيطها، أطلقت رشقات صاروخية على بلدة غوش دان الواقعة ضمن نطاق المدينة، وتم الإعلان عن سقوط اثنين بإصابة متوسطة وخفيفة.
أمس, 18:28 GMT
وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية أنه سقط جندي آخر من قوات الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الدائرة مع المقاومين الفلسطينيين في قلب قطاع غزة، مشيرة إلى أن المجند برتبة رقيب، واسمه يوناتان يتسحاق سامو (21 عاما)، قد قتل أمس الخميس خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وسط القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القضاء على اثنين من قادة "حماس"، خلال الـ24 الساعة الماضية، المتورطين في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى رئيس منظومة القنص في الحركة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية... واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة للجيش الإسرائيلي، قضت قوات الجيش الإسرائيلي على عدد من إرهابيي حماس الذين شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر. وكان من بين الإرهابيين قائد سرية، أحمد موسى، وقائد فصيل، عمر الهندي، وكلاهما كانا في مدينة جباليا غربي قطاع غزة".
8 نوفمبر, 21:07 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 11 ألف قتيل وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وإصابة نحو 2300 آخرين.