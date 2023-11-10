شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء على المدنيين ونجدد دعوة وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى كلمته خلال افتتاح القمة السعودية الأفريقية المنعقدة فى الرياض اليوم الجمعة، نجدد دعوتنا لوقف إطلاق النار فى غزة. وفق ما نشرته سبق.

وأضاف، ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني ونؤكد ضرورة وقف الحرب، والمملكة تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع .

وتوافد قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركون في القمة "السعودية ـ الأفريقية" إلى مقر انعقادها ب‍الرياض، منذ الأمس تمهيدا لانطلاق اعمالها.

وتعكس هذه الاستضافة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تطوير شراكات المملكة الدولية، بما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية ونقلها إلى آفاق ارحب والتأسيس لشراكة مثمرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.