شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقمع المصلين فى وادى الجوز بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمع الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، المصلين فى وادى الجوز بمدينة القدس المحتلة، ولم يتمكن سوى 4 آلاف مقدسى من أداء صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى، جراء قيود وتشديدات الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي مُقتضب، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير في أعداد المصلين الذين تمكنوا من الوصول . وأدى المقدسيون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واعتدت عليهم قوات الاحتلال بإطلاق الغاز السام المسيل للدموع، والرصاص، ولاحقتهم في شوارع حي وادي الجوز، للجمعة الخامسة على التوالي.



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